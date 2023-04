Valanga sopra Courmayeur, soccorsi in azione

(ANSA) - AOSTA, 02 APR - Una valanga si è staccata in un canalone sopra Courmayeur e ha investito tre sciatori che procedevano in fuoripista. Uno è rimasto sepolto ma all'arrivo in elicottero del Soccorso alpino valdostano era già stato tirato fuori dai compagni e risulta illeso. E' in corso una ricognizione da parte dei soccorritori per accertare che non ci siano altre persone coinvolte.

Il distacco si è verificato alla base del 'Canale del Cesso', sotto Punta Helbronner (3.462 metri). (ANSA).