Turismo: nuovo corso, da imposta soggiorno a affitti brevi

Dall'imposta di soggiorno agli affitti brevi, dall'albergo diffuso al marchio Valle d'Aosta, dagli accompagnatori di media montagna allo sci per tutti: sono i principali temi su cui sta lavorando il neo assessore regionale al turismo, Giulio Grosjacques, a poche settimane dal suo insediamento.

"Stiamo lavorando - ha detto in conferenza stampa - all'introduzione di un'imposta di soggiorno per tutto il territorio regionale. Tariffe e modalità verranno definite con un'apposita delibera. Inoltre c'è la regolamentazione degli affitti brevi, che ha avuto il via libera degli enti locali: a breve inizieremo le audizioni con i portatori di interesse".

Inoltre "stiamo valutando una proposta per una nuova classificazione delle strutture di accoglienza, con l'inserimento dell'albergo diffuso che ha avuto il parere positivo dell'Adava e che servirà ad elevare qualitativamente l'offerta".

"Stiamo pensando anche - ha aggiunto Grosjacques - ad ammodernare i servizi alberghieri, inserendo due nuove categorie: tre stelle superior e quattro stelle superior".

Tra le altre attività in agenda c'è la registrazione del marchio Valle d'Aosta e l'approvazione del regolamento per disciplinarne l'utilizzo. Infine "porteremo in commissione il disegno di legge che disciplina gli accompagnatori di media montagna" e "presenteremo il progetto "Sci per tutte le abilità che dimostra la nostra attenzione all'inclusività".