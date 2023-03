Commercio, prorogate date per rimozione dehors

La Giunta regionale ha deciso di proporre al Consiglio regionale un disegno di legge relativo a "Disposizioni in materia di termini per la rimozione di strutture amovibili funzionali all'attività di strutture turistico-ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande". In dettaglio il testo "intende prorogare al 31 dicembre 2023, in coerenza con la recente normativa statale, il termine per la rimozione delle sole strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli agriturismi". "La Regione si adegua alla normativa nazionale - ha detto l'assessore Giulio Grosjacques - e in caso di ulteriori proroghe scatterà automaticamente il differimento delle date".