Turismo: 57 milioni per nuova telecabina a Pila

La Giunta regionale ha preso atto della conclusione dell'iter tecnico-amministrativo per definire l'investimento volto alla realizzazione della nuova telecabina tra Pila e la Platta de Grevon, nel comune di Gressan. La spesa prevista - ha precisato in conferenza stampa l'assessore Luigi Bertschy - ammonta a 57 milioni di euro (80% a carico della Regione).

"Si è concluso un lungo iter - ha detto Bertschy - nel quale sono stati sentiti tutti i soggetti interessati, a partire dai comuni. L'impianto consentirà la valorizzazione dei comprensori nell'ambito di una strategia di sviluppo che coinvolge anche Aosta e Cogne. Ora, infatti, si dovrà iniziare a ragionare anche sul collegamento con Cogne, partendo dagli studi". La Regione finanzierà solo l'impianto mentre il bar-ristorante sarà a carico della Pila spa. "Questi investimenti - ha aggiunto il presidente della Regione, Renzo Testolin - creeranno ulteriori sviluppo per iniziative di carattere privato attraverso la riqualificazione dell'intera stazione di Pila".