Boom dei tassi, niente fondi Pnrr per il palaghiaccio di Aosta

Per riqualificare il palaghiaccio e il maneggio, il Comune di Aosta dovrà fare a meno dei fondi del Pnrr. Lo ha spiegato in Consiglio comunale l'assessore ai Lavori pubblico, Corrado Cometto, rispondendo a una interpellanza del gruppo misto di minoranza - Forza Italia.

Per il palaghiaccio - adatto a pattinaggio artistico, hockey e curling - il Comune ha previsto a inizio 2022, un partenariato pubblico privato: un leasing in costruendo di 20 anni. "Mentre l'operatore economico redigeva un progetto preliminare di circa 12 milioni di euro, c'è stata l'occasione di un finanziamento Pnrr". Fatta la domanda, a ottobre sono stati ottenuti 1,5 mln.

Ma le procedure si sono allungate. "L'offerta è arrivata a inizio dicembre. Il progetto dal punto di vista tecnico è quasi stato verificato del tutto dagli uffici. Non è così per la parte finanziaria. Con gli incrementi della Bce, gli interessi sono saliti a circa il 7,5%, portando la quota interessi vicina agli 8 mln di euro. Questo ha condotto a una valutazione negativa da parte del gruppo di lavoro". E' stato quindi chiesto un "nuovo piano di ammortamento a tasso fisso, che è arrivato". Ma "per analizzare la proposta e pubblicare la gara d'appalto servono almeno 45-60 giorni, altri 20-30 giorni per il suo espletamento". Vista la scadenza del 31 marzo 2023, il Comune ha già rinunciato al finanziamento. Inoltre non è stato ammesso a finanziamento del Pnrrr il progetto di un nuovo maneggio (dal costo di 4.390.000 euro, con 400 mila euro a carico del Comune), perché "la federazione ha preferito il progetto di Pinerolo".

Sia per il palaghiaccio ("la nostra priorità"), sia per il maneggio, il Comune ha chiesto "l'inserimento nell'elenco delle strutture a carattere regionale, per accedere a finanziamenti fino al 50%".