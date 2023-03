Cime bianche: Testolin, studio aderente a minima crescita attesa

"Credo" che lo studio di fattibilità sul collegamento funiviario di Cime bianche sia "molto serio, da una parte ha tenuto in debita considerazione la sostenibilità finanziaria, senza fare dei voli pindarici che lo identifichino come un qualcosa di risolutivo di tutti i problemi, ma rimanendo molto aderente alle aspettative minime di crescita. Dall'altra parte è uno studio molto accurato anche riguardo alle attenzioni che vengono rivendicate un po' da ogni parte rispetto alle tematiche ambientali, che sono di interesse trasversale, non sono solo patrimonio di qualcuno, ma sono assolutamente condivise e condivisibili nell'approcciarsi con delle tematiche così importanti". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, durante la conferenza stampa settimanale della giunta regionale.