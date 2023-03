Cime Bianche, con nuovo impianto 700 sciatori al giorno in più

"Il nuovo collegamento andrà ad aumentare l'appeal invernale della skiarea, offrendo la possibilità all'utente di usufruire di 432 km di piste (Cervinia + Monterosa + Alagna + Zermatt). La nuova tratta andrà inoltre ad aumentare la destagionalizzazione dell'offerta turistica rafforzando le presenze in quei periodi oggi più scoperti. Si prevede un incremento nell'ordine del 5 per cento per i gestori valdostani e pari a circa 36 mila giornate di sci per la Cervino (circa 250 clienti a giornata in più), e poco più di 23 mila per Monterosa (circa 200 a giornata)". E' quanto si legge nello "Studio propedeutico e preliminare alla valutazione di fattibilità del collegamento intervallivo 'Cime Bianche'", realizzato dallo studio Montecno di Bolzano e commissionato dalla Monterosa spa.

"Per Alagna - prosegue - l'incremento dovrebbe essere percentualmente maggiore (10%), e complessivamente pari a circa 11 mila giornate di sci aggiuntive (110 clienti a giornata). Per Zermatt, l'incremento necessario, sarebbe assai più contenuto in percentuale (meno del 2 per cento) e pari a circa 17 mila giornate di sci aggiuntive (160 sciatori/giornata in più). Le presenze aggiuntive previste per Valtournenche e le località di Ayas e Gressoney risultano ancora compatibili con i posti letto alberghieri oggi esistenti e, non pongono alcun tipo di problema in quanto a recettività se invece si considerano anche gli ulteriori posti letto non alberghieri esistenti e, soprattutto, l'enorme bacino di seconde case ampiamente sottoutilizzato dai relativi proprietari presenti nei quattro comuni valdostani. Il presente scenario considera un aumento della clientela mantenendo le tariffe costanti".