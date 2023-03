Vino: Caveri, no a etichettatura come bevanda cancerogena

No alla possibile introduzione da parte dell'Irlanda di un'etichettatura che definisce tutte le bevande alcoliche come cancerogene, incluso il vino. Lo ha ribadito l'Assessore agli Affari europei, Luciano Caveri, durante una riunione della delegazione italiana del Comitato europeo delle Regioni.

"La dichiarazione congiunta - sottolinea - ricorda come il settore vitivinicolo abbia un ruolo fondamentale per l'economia dell'intera Unione europea, dando lavoro a milioni di persone e garantendo la sostenibilità delle economie locali in molte regioni e aree rurali. Questo vale anche per viticolture 'eroiche', come quelle di zone montane come la Valle d'Aosta, dove accanto a un ruolo significativo per il settore agricolo vi è anche una logica di tutela del territorio".