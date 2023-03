Carmen Consoli e Marina Rei 'live' al Forte di Bard

Dopo Fiorella Mannoia e Danilo Rea, un'altra grande coppia allieterà l'estate del Forte di Bard: nell'ambito di Aosta Classica venerdì 4 agosto si esibirà Carmen Consoli in duo con Marina Rei "in un concerto che metterà in evidenza il suo sangue rock". L'esibizione deIla coppia (Marina Rei suonerà la batteria) è prevista sul palco allestito nella Piazza d'Armi. I biglietti saranno in vendita da mercoledì 15 marzo su TicketOne.