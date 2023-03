Ferrovie, modifiche alla circolazione tra Verrès e Aosta

Sulla linea Torino-Aosta sono in programma interventi di manutenzione straordinaria nei fine settimana del 18 e 19 e del 25 e 26 marzo.

Per consentire le attività ad opera di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs), tra le stazioni di Châtillon e Aosta, i treni regionali - fa sapere in una nota Rfi - saranno sostituiti da bus tra Verrès e Aosta (ad eccezione del treno 11828 interamente sostituito da bus da Aosta a Ivrea).

I regionali veloci, invece, verranno autosostituiti tra Chatillon e Aosta.

I sistemi di vendita dell'impresa ferroviaria sono aggiornati con la nuova offerta.