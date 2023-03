Artigianato, definito calendario manifestazioni estive

La Giunta regionale ha approvato il calendario e i regolamenti delle manifestazioni estive di artigianato valdostano di tradizione. Sono in programma: la 70/a Mostra-Concorso dell'artigianato valdostano di tradizione, ad Aosta, in Piazza Chanoux, dal 22 al 30 luglio, dalle 10 alle 22.30; l'Atélier des Métiers, ad Aosta, in Piazza Chanoux, dal 3 al 6 agosto, dalle 10 alle 20.30; la 54/a Foire d'été, ad Aosta, nel centro storico, il 5 agosto, dalle 10 alle 20.30; l'ottava edizione della mostra "Le Sommet de l'Artisanat valdôtain de tradition" nelle sale espositive del Forte di Bard; la terza edizione dell'assegnazione di cinque premi-acquisto a opere di artigianato di tradizione, che si svolgerà nell'ambito della Mostra-concorso.

Le iscrizioni - comunica l'assessorato dello sviluppo economico - sono aperte dal 14 marzo. Sono invitati a partecipare i produttori di oggetti di artigianato dei settori tradizionale, equiparato e non tradizionale.