Boldrini, una Giunta di soli uomini è contro la Costituzione

"In Valle d'Aosta sta accadendo qualcosa di incredibile: la nuova giunta regionale è composta da soli uomini. Così si viola l'articolo 51 della nostra Costituzione che afferma il principio di uguaglianza per l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Il presidente della giunta regionale Renzo Testolin deve correggere immediatamente tale assetto. Il Pd che sostiene la giunta non può condividere questa scelta che contrasta palesemente con i valori fondanti del Partito democratico, ribaditi recentemente anche nel Manifesto dei Valori". Ad affermarlo in una nota Laura Boldrini, deputata del Partito democratico.