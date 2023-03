8 marzo: Pd Vda, "donne in Giunta? è colpa legge elettorale"

"Il problema di una giunta senza donne è frutto di una pessima legge elettorale che prevede la preferenza unica". A dirlo è il segretario del Partito Democratico della Valle d'Aosta, Luca Tonino. "Prestiamo massima attenzione al tema, perché dobbiamo risolvere la questione. La nostra posizione è che nella prossima legge elettorale, priorità per questa regione, ci siano la preferenza di genere e la presenza femminile in giunta. E' qualcosa di irrimandabile" aggiunge.

Il Pd appoggia la nuova giunta guidata da Renzo Testolin. "Nel programma della nuova giunta c'è ed è un impegno di tutti, perché tutti riconoscono come la legge elettorale sia inadeguata - prosegue Tonino - e oltre agli aspetti di governabilità, è necessario che ci sia anche massima attenzione alla questione di genere".

Tonino prosegue: "Non ci piacciono le strumentalizzazioni di chi oggi parla di questo non ricordandosi di essere stato uno dei paladini della preferenza unica, dimostratasi inadeguata". Ora, in giunta "non ci sono donne perché non ci sono donne elette e per un'assessora tecnica non c'erano le condizioni politiche. Il problema va risolto a monte, con una nuova legge elettorale".