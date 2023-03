Rogo a Villa Chicco, il proprietario "cause sconosciute"

(ANSA) - AOSTA, 06 MAR - "Sono rimasto lì fino a 40 minuti prima di ricevere la chiamata con cui ho saputo che c'era del fumo in casa. Allo stato non abbiamo capito da dove sia partito il rogo". Così l'avvocato aostano Federico Mavilla sull'incendio divampato nel tardo pomeriggio di domenica all'esterno della sua abitazione, nella zona del complesso residenziale Villa Chicco, sulla collina di Aosta. Le fiamme hanno coinvolto la tettoia di un barbecue e quanto c'era al di sotto, tra cui la "legna da ardere che era accatastata, dei mobili, un frigo". "Per fortuna non c'era nessuno e - sottolinea - nessuno si è fatto male".

"Il barbecue - precisa Mavilla - non era stato acceso, non viene usato dall'aprile dell'anno scorso. Non era neanche accessibile, per via della legna accatastata e dei mobili. Sto ristrutturando casa e ieri pomeriggio abbiamo lavorato in garage". Per via dei lavori, l'avvocato spiega che al momento non vive nell'abitazione.

Neppure i vigili del fuoco, aggiunge, sono riusciti a determinare con esattezza le cause del rogo perché, nonostante il tempestivo intervento, "quando sono arrivati le fiamme era già troppo alte, si vedevano già dall'Arco d'Augusto".

"Ringrazio i condomini di Villa Jaccod - conclude - per aver dato l'allarme".

I vigili del fuoco intervenuti hanno anche richiesto l'intervento del nucleo Nbcr di Aosta per l'impossibilità di chiudere una bombola coinvolta nel rogo: è stata messa in sicurezza grazie all'utilizzo di una apposita torcia in grado di bruciare in sicurezza il gas contenuto. (ANSA).