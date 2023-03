Giudice del lavoro riconosce bonus 500 euro a 60 docenti precari

(ANSA) - AOSTA, 04 MAR - Il giudice del lavoro di Aosta Luca Fadda ha pronunciato 6 sentenze con cui ha accolto i ricorsi di 60 insegnanti precari iscritti allo Snals e al Savt-Ecole, patrocinati dall'avvocato Sacha Bionaz del foro di Ivrea. La Regione Valle d'Aosta è stata condannata a riconoscere anche a questa categoria di docenti il bonus di 500 euro annui per la formazione, istituito dalla Legge 107/2015 (cosiddetta 'Buona scuola'), per un importo complessivo di circa 140 mila euro, oltre alle spese legali. Lo fanno sapere in una nota congiunta i due sindacati, anticipando che "nel silenzio dell'amministrazione scolastica regionale, stanno istruendo altri ricorsi per i quali auspicano pronunce analoghe".

Il giudice Fadda - riportano Savt e Snals - ha richiamato "un recente pronunciamento del Consiglio di Stato che ravvisa nel vigente sistema di formazione a 'doppia trazione', distinto per i docenti di ruolo e non di ruolo, una collisione 'con i precetti costituzionali sia per la discriminazione che introduce a carico dei docenti non di ruolo sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione'".

"Ancora una volta l'amministrazione regionale ha perso un'occasione per distinguersi dallo Stato nella gestione del proprio personale", dichiara Alessandro Celi, segretario regionale dello Snals. Il giudice ha richiamato il fatto che, sottolinea Luigi Bolici, segretario del Savt-Ecole, la contrattazione collettiva pone "a carico dell'amministrazione l'obbligo di fornire strumenti, risorse e opportunità per la formazione a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione fra docenti precari e di ruolo". (ANSA).