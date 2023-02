Restano a Testolin, Evolvendo non aderisce a nuova maggioranza

"Mi sono recato dal presidente incaricato, Renzo Testolin, per comunicargli che, in totale mancanza di programmi condivisi, Evolvendo non aderirà in alcun modo alla costituenda maggioranza. Augurandogli nel contempo le migliori fortune, togliamo il disturbo". Così il consigliere regionale Claudio Restano, rappresentante dell'associazione Evolvendo, al termine di un incontro con il presidente incaricato, Renzo Testolin, impegnato nella formazione di una nuova maggioranza regionale.

Con il venir meno dell'apporto di Evolvendo, il sostegno alla futura giunta si profila a 19 consiglieri: i 17 dell'area autonomista e progressista, con i quali Restano è stato alleato sino ad oggi, ai quali si aggiungerebbero i due del gruppo Pour l'autonomie, Augusto Rollandin e Marco Carrel.