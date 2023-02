La Torre, forse unica soluzione è tornare al voto

"La politica valdostana è allo sbando, animata solo da questioni personali. Nei colloqui finora intercorsi non ci è stato presentato alcun programma o obiettivo concreto per risollevare la Valle d'Aosta. Così diventa veramente difficile pensare di aderire a questa ipotesi di maggioranza. Mentre la Sanità affonda sulle spalle dei cittadini, forse l'unica vera soluzione è andare al voto". Lo ha detto Leonardo La Torre, esponente dell'Associazione Evolvendo (che in Consiglio regionale è rappresentata da Claudio Restano), in merito alle trattative per la formazione di una nuova maggioranza in Regione guidata dal presidente incaricato Renzo Testolin.