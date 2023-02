Scialpinismo, nuovo percorso tra Italia e Francia

Un nuovo percorso di scialpinismo tra Italia e Francia è stato inaugurato nell'Espace San Bernardo. Si tratta di 11 chilometri di tracciato dotati di segnaletica per la sicurezza. A disposizione anche una app web che consente la geolocalizzazione e la scoperta dei punti di maggiore interesse.

Il percorso si sviluppa tra i 1.460 e i 2.574 metri con scorci panoramici sul Monte Bianco innevato, sui ghiacci perenni del Rutor e sulla distesa del Piccolo San Bernardo. Può avere inizio indifferentemente dal lato italiano oppure da quello francese: dal versante italiano la partenza è a Les Suches di La Thuile (2.176 metri) e prosegue per circa 4 chilometri lungo una pista battuta e percorribile in piena sicurezza, raggiungendo così il Colle del Belvedere (2558 metri) da dove è possibile continuare verso la Francia seguendo la pista Carabiniers che conduce alla partenza della seggiovia Chardonnay con cui si raggiunge il Col de la Traversette per poi scendere fino a La Rosière; partendo invece da La Rosière, sul lato francese, il tracciato sale fino al Col de la Traversette a quota 2.383 metri per poi scendere fino alla partenza dello skilift Bellecombe 1. Utilizzando gli impianti Bellecombe 1 e Bellecombe 2 si raggiungono i 2558 metri del Colle del Belvedere da cui è possibile scendere fino a La Thuile. L'iniziativa è sostenuta dal programma europeo Interreg Alcotra Italia-Francia.