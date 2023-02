Sanità: FdI, convenzione con Sallanches sfora nel ridicolo

"Già prima della crisi politica il comparto della Sanità valdostana non brillava certo per efficienza e lungimiranza. Il Gotha sanitario regionale, capeggiato dall'Assessore Barmasse, ha partorito un'idea spacciata come meravigliosa che è passata in sordina presso l'opinione pubblica ma che per noi va ben oltre l'incapacità già dimostrata perché, oltre ad essere fumosa ed irrealizzabile come i suoi piani sanitari, questa volta sfora nel ridicolo: la convenzione con l'ospedale di Sallanches come soluzione per l'abbattimento delle liste di attesa per certi tipi di interventi chirurgici". E' quanto si legge in una nota di Alberto Zucchi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che aggiunge: "In un momento nel quale sono annunciate chiusure annuali prolungate del Traforo del Monte Bianco e, aldilà di un semplice consulto di Google Maps che possa facilmente dimostrare distanze e tempi di percorrenza, ci domandiamo come si possa sostenere la tesi che sia più veloce, comodo ed economico per un paziente valdostano che debba essere operato di colecisti ( o di cisti sacrale ), andare a Sallanches piuttosto che in un ospedale piemontese".

"Vorremmo che venisse spiegato quali siano stati i motivi per i quali non sia stato possibile addivenire prima - prosegue - ad ulteriori collaborazioni con gli ospedali piemontesi. Così come sarebbe interessante capire il motivo per il quale non si sia neppure tentata un'interlocuzione concreta con la clinica di Saint Pierre, a 7 km dall'Ospedale Parini. Riteniamo che tale soluzione sarebbe stata certamente più gradita e utilizzata dai pazienti a cui è stato gettato fumo negli occhi. All'Assessore Barmasse chiediamo di dare delle semplici risposte a queste facili domande prima che decida di confermare le sue dimissioni dando così un primo concreto sollievo ai pazienti valdostani in lista d'attesa".