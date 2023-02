Sanità: Barmasse a Zucchi, goffo tentativo di infangarmi

"Appare chiaro che si tratta di un tentativo goffo oltre che intellettualmente scorretto di infangare a tutti i costi il mio operato, più che la dimostrazione di aver effettivamente a cuore le sorti del nostro sistema sanitario regionale". Lo l'Assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, replicando alle accuse mosse da Alberto Zucchi, coordinatore di Fratelli d'Italia, in merito alla convenzione con l'ospedale di Sallanches.

"Spero che qualora il Coordinatore Zucchi dovesse avere l'onore di sedere nuovamente in Consiglio regionale - aggiunge - sappia dimostrare una capacità di analisi migliore di quella che emerge dalle sue dichiarazioni odierne sulla sanità valdostana. Nel caso in cui al Coordinatore Zucchi interessi davvero venire a conoscenza delle criticità che stiamo affrontando e delle soluzioni che faticosamente si stanno attuando nell'ambito di quanto consentito dal quadro delle norme sanitarie, al fine di ricostruire i servizi sanitari regionali messi a dura prova dalla pandemia, sarà un vero piacere potermi confrontare con lui con dati reali e non strumentalizzati a fini propagandistici.

Dispiace che il cittadino sia sempre più disorientato a causa di tali esternazioni consegnate agli organi di stampa che non aiutano a salvaguardare la fiducia che il cittadino deve avere nel Sistema sanitario regionale e soprattutto non rendono giustizia alle strutture regionali che quotidianamente si impegnano a trovare soluzioni per garantire i servizi sanitari".