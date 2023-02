Traforo M.Bianco: Vda Aperta, raddoppio porta a aumento smog

"C'è solo un'ipotesi sul tavolo: una seconda canna per auto e Tir, da realizzare a fianco di quella esistente. Un progetto vecchio rispetto alle sfide della crisi climatica. I danni peggiori per le comunità locali arriverebbero a raddoppio realizzato, con il conseguente aumento del traffico e dell'inquinamento". E' quanto si legge in una nota di Vda Aperta in merito al problema del Tunnel del Monte Bianco, "problema che va affrontato subito e con modalità serie, trasparenti e partecipate: autonomisti, Lega e Pd paiono invece più interessati a farne il solito teatrino o a gareggiare a chi è più pronto ad assecondare gli ordini della grande industria italiana".

"Il progetto degli interventi di manutenzione straordinaria proposto dal gestore del traforo - si legge ancora - va acquisito dalla Regione, per valutare se l'organizzazione dei cantieri possa consentire delle finestre di passaggio più frequenti per i transfrontalieri e il traffico commerciale delle imprese locali. Dobbiamo verificare che la richiesta del concessionario di chiudere per 3 mesi l'anno, per 18 anni, sia realmente la scelta migliore per la comunità e non per i gestori del Traforo e la lobby che spinge per il suo raddoppio".