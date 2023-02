Chiusure traforo M.Bianco, Regione e Confindustria al lavoro

"Riteniamo prioritario lavorare insieme condividendo relazioni, energie e competenze per far sentire la voce della nostra regione rispetto a una problematica centrale per il futuro della comunità". Lo dichiarano il presidente della Regione Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, e il presidente di Confindustria Vda, Francesco Turcato, al termine di un incontro per analizzare il dossier sugli effetti delle chiusure del Traforo del Monte Bianco previste a causa dei lavori di rifacimento dell'infrastruttura di collegamento con la Francia.

In particolare sul tavolo c'era l'analisi sugli effetti dell'interruzione del traffico stradale per quattro mesi nel 2023 e nei successivi 17 anni che ci saranno sul tessuto economico a medio e lungo termine.

Durante la riunione è stato anche definito "un metodo di lavoro congiunto tra Regione e Confindustria che, attraverso il coinvolgimento degli altri soggetti economici valdostani, porterà alla creazione di un tavolo di confronto e al rafforzamento delle relazioni, in ambito politico-istituzionale e anche economico, con gli interlocutori francesi".