Vda Regione europea sport, più fondi per eventi e nuovo marchio

"Un valore aggiunto per dare visibilità alla vocazione sportiva della nostra Regione". Così l'assessore allo Sport, Jean-Pierre Guichardaz, ha definito l'aggiudicazione del titolo di Regione europea dello sport 2023 conferito da Aces Europe (nel 2022 era andato al Piemonte).

"Crediamo - ha aggiunto che questo lavoro possa servire da megafono, per emergere rispetto alle nostre piccole misure".

Vista l'occasione, Guichardaz ha annunciato in una conferenza stampa un incremento del 10% del finanziamento regionale all'organizzazione di eventi sportivi, con un budget che passa da 700 mila euro a un milione. "E' una grande opportunità che abbiamo davanti, faremo il possibile affinché ogni iniziativa possa avere il nostro supporto. Una delle prime opportunità sarà il Trofeo Coni Winter, per il quale avanziamo la candidatura per il 2024", ha anticipato Jean Dondeynaz, presidente del comitato regionale Coni Valle d'Aosta.

Ma il risalto al titolo viene dato anche attraverso un marchio dedicato - che sabato prossimo farà già mostra di sé alla Marcia Gran Paradiso -, un sito web e un profilo Instagram, oltre ad alcuni indumenti sportivi personalizzati ("volevamo qualcosa di materiale che i nostri campioni potessero portare con orgoglio", ha detto Guichardaz). Il nuovo marchio si affianca a quello turistico (il noto 'cuore') e "parte dall'idea di rappresentare lo sport tutto l'anno", ha sottolineato il grafico Luciano Seghesio. "Essere un punto di riferimento per chi pratica sport in Valle d'Aosta" è l'obiettivo del portale valledaostasport.it, che mira a dar spazio a tutti gli eventi, dai più grandi (come Giro d'Italia, Matterhorn Cervino Speed Opening, Tor des Géants e Coppa del Mondo di snowboard di Cervinia) ai più piccoli, ha spiegato l'ideatore, Laurent Vicquéry.