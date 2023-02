Bertschy, creare condizioni per lo sport a portata di tutti

"Abbiamo bisogno di riportare lo sport in tutte le case delle famiglie valdostane, anche di quelle che hanno meno opportunità dal punto di vista economico.

Dobbiamo creare le condizioni perché lo sport possa essere alla portata di tutti". Così il presidente della Regione, Luigi Bertschy, durante la conferenza stampa di 'Valle d'Aosta Regione europea dello sport 2023'.

"Quattro anni fa - ha ricordato Bertschy - abbiamo inventato lo ski pass a 50 euro per gli under 18, con l'obiettivo di evitare di creare una comunità scollegata dalla montagna.

Dobbiamo aiutare le associazioni e le federazioni sportive a incentivare le famiglie che avrebbero voglia di far praticare sport ai loro figli. È importante oggi guardare ai 750 nati di quest'anno e immaginare che mondo vogliamo da questo punto di vista. La società che viviamo oggi, per lo sport, è molto più complicata: dobbiamo creare una Regione che possa permettere di praticarlo".