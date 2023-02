Contratti: Bertschy, ora chiudere rinnovo Comparto Unico

(ANSA) - AOSTA, 02 FEB - "Entro febbraio dobbiamo chiudere il rinnovo contrattuale per il triennio 2019/21 delle categorie del comparto unico per i dipendenti regionali e degli enti locali".

L'impegno è stato assunto dal Presidente della Regione Luigi Bertschy, intervenuto a Donnas in apertura del congresso della Cgil. "L'ordinaria amministrazione - ha aggiunto - non deve essere l'alibi per fermare la macchina amministrativa. Su questo dossier il mandato politico-amministrativo c'è ed è chiaro, i soldi sono stati stanziati e 5.000 famiglie aspettano un aumento contrattuale ancora per gli anni passati; ho sollecitato a questo proposito i nostri organismi preposti alla contrattazione di intensificare il confronto per riuscire a raggiungere l'obiettivo nelle prossime settimane". (ANSA).