Cgil, Vilma Gaillard candidata unica per segreteria Vda

Vilma Gaillard è la candidata unica per la segreteria della Cgil della Valle d'Aosta. Per lei si tratta di una conferma alla guida del sindacato. Il congresso regionale è in programma il 2 e 3 febbraio nel salone Bec Renon di Donnas. Oltre alla relazione della stessa Gaillard sono previsti gli interventi degli ospiti e l'apertura del dibattito, che sarà chiuso dal segretario nazionale Emilio Miceli.