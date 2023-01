Tribunale Aosta, manca personale e ufficio gip sovraccarico

Se l'organico dei magistrati non preoccupa, nonostante il trasferimento ottenuto dalla giudice Anna Bonfilio ("il suo posto è già stato messo a concorso e abbiamo due nuovi giudici onorari"), pesa la carenza di amministrativi. "Su una pianta organica di 35 unità sono 18 i presenti, oltre a tre regionali, di cui uno part time". Così il presidente del tribunale di Aosta, Eugenio Gramola, presentando i risultati del 2022.

"I due direttori amministrativi non ci sono più. La Regione aveva garantito un funzionario in più, poi ha fatto dietrofront.

Ma io non mi aspetto che sia l'amministrazione regionale a dover coprire posti di carattere ministeriale". Nei prossimi mesi un concorso già avviato destinerà alcuni funzionari ad Aosta: "Averne quattro in tempi ragionevolmente brevi sarà una grossa boccata d'ossigeno ma verosimilmente tra un anno ne perderemo altri quattro".

La situazione del settore civile è "molto buona", a livello penale il monocratico va a "gonfie vele" ("abbiamo 153 procedimenti pendenti,") ma "l'ufficio gip è estremamente carico. I dati - ha spiegato Gramola - sono apparentemente negativi: i procedimenti pendenti sono aumentati da 846 a circa 1.100". Ma togliendo le false pendenze, i procedimenti sospesi per irreperibilità, le messe alla prova per cui sono in corso i lavori di pubblica utilità, i decreti penali richiesti e non ancora emessi "per mancanza di personale" e quelli su cui pende l'opposizione "ne restano 193". Rigurardo all'ipotesi di lasciare il tribunale di Aosta date le difficoltà, Gramola ha detto: "Qualche domanda per andare in posti che mi interessano l'ho fatta, ma non per andarmene via a tutti i costi". Stigmatizzato poi il comportamento di tutti i comuni valdostani per non aver voluto, nonostante i fondi, istituire uffici di prossimità per amministratori di sostegno.