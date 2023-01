Geenna, attesa scarcerazione per Raso, Prettico e Giachino

(ANSA) - AOSTA, 25 GEN - Potrebbero tornare presto tornare in libertà il ristoratore aostano Antonio Raso, l'ex consigliere comunale di Aosta Nicola Prettico, l'ex dipendente del Casinò di Saint-Vincent Alessandro Giachino (che si trovano in carcere) e l'ex assessora comunale di Saint-Pierre Monica Carcera (ai domiciliari). Si tratta dei quattro imputati nel processo Geenna con rito ordinario - su una presunta locale di 'ndrangheta ad Aosta - per i quali la Cassazione ieri ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Torino il 19 luglio 2021. Il loro arresto risale al 23 gennaio 2019, giorno del blitz dei carabinieri.

L'avvocato Guido Contestabile, che assiste Prettico, ha già chiesto la revoca della custodia cautelare alla Corte d'appello di Torino: "Il 22 aprile dovranno essere necessariamente scarcerati, l'ordine di carcerazione provvisorio della Corte d'appello di Torino è chiaro. Entro quella data è impensabile che il processo possa andare a definizione" con una nuova sentenza di secondo grado e la pronuncia della Cassazione su un'eventuale nuova impugnazione. "Attesa - aggiunge il legale - l'evidente approssimazione dei termini di decorrenza e l'inutile afflizione di una misura cautelare, ne ho chiesto la revoca o la sostituzione". (ANSA).