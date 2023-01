'Ndrangheta: Libera, sentenza Geenna ci lascia perplessi

"Una sentenza che va rispettata ma che ci lascia perplessi, attendiamo di leggere le motivazioni.

Nel rispetto dei ruoli, la giustizia deve fare il suo corso, noi come Libera continueremo a seguire il nuovo processo presidiando le aule di Giustizia per fare la nostra parte con il coraggio della denuncia e la forza della proposta". E' quanto si legge in una nota della segreteria regionale di Libera Valle d'Aosta in merito alla sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio le condanne a carico degli imputati nel processo contro la 'Ndrangheta in Valle d'Aosta. "E' importante mantenere alta l'attenzione sulla presenza delle mafie - prosegue Libera - e sui fenomeni di corruzione, intensificare il nostro impegno sul territorio, nella scuola, nell'Università nella ricerca della verità affinché i cittadini e cittadine possano recuperare la fiducia nella Politica e nelle Istituzioni in un territorio in cui si fatica a riconoscere la presenza e la pericolosità delle mafie".