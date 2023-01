Uv: Comité fédéral, superato limite su piano personale

"Pur ritenendo legittimo un dibattito sul tema delle diverse posizioni politiche", il Comité fédéral dell'Union valdotaine e gli eletti in Consiglio Regionale "concordano sul fatto che sul piano personale sono stati superati i limiti" ed "è per questo che, al fine di promuovere un sereno e franco sugli indirizzi politici da dare, all'unanimità è stato proposto di rinviare la convocazione del Conseil fédéral alla prossima settimana". Inoltre, nei prossimi giorni verrà inviato un documento alle sezioni per stabilire le linee politiche da assumere: le sezioni dovranno incontrarsi ed esprimere il proprio punto di vista". E' quanto si legge nel messaggio inviato dal Comité fédéral ai delegati del Conseil.

“I nostri iscritti sono confusi, leggono delle lettere, hanno delle notizie dai giornali, non capiscono quello che sta succedendo”, aggiunge Cristina Machet al termine della riunione del Comité fédéral. “Io sono per la convocazione del Conseil e per il dialogo” ma, spiega la presidente dell'Uv, “concordo sul fatto che questa sera ci sarebbero stati toni talmente esacerbati che si sarebbe finito per non discutere bene”. Il documento atteso nei prossimi giorni tratterà di “cosa pensiamo dell’Uv, di chi vuole fare l’Uv anche se l’Uv esiste già, di dove andiamo e di chi dovrà prendere in mano la formazione del nuovo governo e con chi”. In riferimento al manifesto ‘Orgueil valdotain’, Machet spiega: “E’ un documento a cui bisogna guardare con la giusta attenzione. L’Uv ha già iniziato il percorso di ricomposizione del mondo autonomista, quindi questo loro intento lo condividiamo”; lo stesso non si può dire per "alcune loro esternazioni che ci riguardano in prima persona”.