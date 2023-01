Rinvio Conseil non muta piani, martedì dimissioni Lavevaz

Erik Lavevaz presenterà martedì 24 gennai, le proprie dimissioni da presidente della Regione al presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin. Lo ha confermato Cristina Machet, presidente dell'Uv, al termine della riunione del Comité fédéral che si è svolta nel pomeriggio. Il rinvio del Conseil fédéral che era previsto in serata non cambia quindi i piani: l'argomento sarà affrontato così dal Consiglio Valle nella riunione di mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio.

Le dimissioni erano state annunciate nella riunione del direttivo unionista che si è svolta lo scorso 17 gennaio: "Preso atto - aveva scritto Lavevaz in una lettera - dell'ormai innegabile impossibilità di procedere alla ricomposizione della Giunta regionale secondo il mandato ricevuto, anche a causa dell'indisponibilità degli eletti dell'Union Valdotaine di farne parte, mi sento in dovere di consegnare il mio mandato come presidente della Regione nelle mani del Comité fédéral. Spero che le mie dimissioni possano comunque facilitare una soluzione più rapida della crisi politica che improvvisamente qualcuno ha voluto aprire".