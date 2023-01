Alpinismo: meteo sfavorevole, Barmasse rinuncia a Dhaulagiri

"A causa delle previsioni del tempo sfavorevoli" gli alpinisti Hervé Barmasse e David Gottler hanno rinunciato al tentativo di ascensione invernale del Dhaulagiri, 8.167 metri, in Nepal. Come hanno scritto sui social è stata "una difficile decisione, un boccone amaro da buttare giù, considerando soprattutto l'intero processo affrontato nelle ultime settimane". "Scendiamo a valle - hanno dichiarato - ma siamo motivati a tornare con l'obiettivo di concludere la prima salita in invernale di un Ottomila in Stile Alpino".

Nell'inverno scorso Barmasse e Gottler avevano tentato l'ascensione della parete Rupal del Nanga Parbat, 8.126 metri, in Pakistan. Anche in quel caso avevano rinunciato a causa del maltempo.