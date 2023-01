Sciatore infortunato bloccato sotto cavi Skyway, soccorso

Uno sciatore che praticava freeride è caduto ed è scivolato per circa 200 metri su neve fresca, fermandosi proprio al di sotto dei cavi della funivia Skyway del Monte Bianco, una posizione difficile per l'intervento dei soccorritori in elicottero.

L'incidente è avvenuto intorno ai 3.000 metri di quota, sopra Courmayeur. Il freerider, seppur ferito, non è parso in pericolo di vita, ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta.

Nonostante la collaborazione della società di gestione dell'impianto, che ha fermato per alcuni minuti la funivia per consentire le operazioni in sicurezza, non è stato possibile intervenire con l'elicottero. Quindi i tecnici del Soccorso alpino valdostano sono stati sbarcati a monte con verricello, hanno percorso la discesa con gli sci ed hanno raggiunto l'infortunato, per poi spostarlo in una zona meno vicina ai cavi.