Fiera Sant'Orso torna in presenza, quasi 1.000 espositori

Torna in presenza la Fiera di Sant'Orso, la più importante kermesse di artigianato tradizionale dell'arco alpino che si svolge ogni anno il 30 e 31 gennaio ad Aosta e che è giunta alla 1023/a edizione. Gli espositori saranno 999 e presenteranno le proprie opere nelle vie del centro storico.

"Auspicavamo tutti un ritorno alla normalità per la Foire - ha detto l'assessore regionale alle attività produttive, Luigi Bertschy - e c'è un grande entusiasmo per questa edizione. E' la festa di tutti i valdostani e di chi viene a visitare Aosta. Per l'organizzazione ci è voluto un grande lavoro, con attenzione ai minimi dettagli: alla base di tutto questo c'è l'amore per gli artigiani e per l'artigianato". "In questo momento storico - ha aggiunto il sindaco di Aosta, Gianni Nuti - c'è una grande sete di innovazione ma la voglia di viere una fiera così antica è molto importante".

Oltre alla Foire, dal 28 al 31 gennaio saranno aperti anche l'Atelier des metiers (con 75 artigiani professionisti) e il Padiglione enogastromico (con 68 aziende). Il 30 gennaio torna anche l'appuntamento serale con la 'Veillà', momento di festa e musica nelle cantine del centro storico (al pomeriggio sarà preceduta dalla Veillà de Petchou alla Cittadella dei Giovani).

Tra le novità, con un occhio all'innovazione, ci saranno la geolocalizzazione dei banchi degli artigiani e i punti selfie allestiti in collaborazione con Cva e Skyway.