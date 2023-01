Apre l'Atelier des métiers, 75 professionisti in piazza Chanoux

La città di Aosta inizia a respirare il clima della Fiera di Sant'Orso: è stato infatti inaugurato in piazza Chanoux l'Atelier des métiers, lo spazio dove gli artigiani professionisti di tradizione espongono e vendono i propri manufatti. Fino a domenica sarà aperto dalle ore 10 alle 19, mentre nei due giorni della Fiera (lunedì 30 e martedì 31 gennaio) si potrà visitare già dalle 8. Stessi orari per il Padiglione enogastronomico di piazza Plouves.

Nell'Atelier des métiers espongono 75 professionisti di vari settori: dai mobili (24 produttori) alle sculture (17), passando per gli oggetti torniti (7), il ferro battuto (6), i tessuti e le calzature (5).

Sono 68 le imprese presenti nel Padiglione enogastronomico, dove si possono acquistare prodotti come latte e i formaggi (20 rivenditori), carni (7), alcolici (20) e dolci (9).