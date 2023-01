Cala pericolo valanghe, riaprono Val Ferret e Val Veny

Con il pericolo valanghe calato al grado 3-marcato e la conclusione del piano di distacco artificiale delle slavine, riapre dalle ore 12 di oggi la Val Ferret, chiusa ed evacuata da lunedì 17 gennaio a causa delle abbondanti nevicate registrate. Dopo due giorni è stato riaperto, dalle ore 10.30, anche l'accesso alla Val Veny. Lo ha deciso il Comune di Courmayeur.

Per la giornata di oggi il pericolo valanghe è 3-marcato sopra i 2.500 metri di quota, oltre che nelle due vallate ai piedi del massiccio del Monte Bianco, anche in Val di La Thuile, nella zona del Gran Bernardo e di Ollomont. "Sui pendii carichi di neve ventata - si legge nel bollettino - in molti punti marcato pericolo di valanghe asciutte. Le escursioni e le discese fuori pista richiedono molta esperienza e prudenza". Sul resto del territorio regionale, sopra i 2.000 metri di quota, il grado di pericolo è 2-moderato ("neve ventata recente e meno recente sono la principale fonte di pericolo").

L'ufficio meteo regionale prevede un cielo abbastanza soleggiato e con qualche annuvolamento almeno fino a mercoledì 25 gennaio. Le temperatura saranno in calo almeno fino a sabato, con lo zero termico tra i 300 e i 700 metri di quota.