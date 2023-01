ConfCommercio Vda, rivedere tariffe menù operai

"Il cosiddetto Menù Operai attualmente consiste in primo piatto, seconda portata comprensiva di contorno, dessert, acqua o vino, e caffè ad un costo che per i più è ritenuto non adeguato ad offrire un prodotto di qualità. E' bene segnalare che il costo è rimasto invariato da oltre sette anni senza modifiche e adeguamenti nonostante gli attuali livelli di inflazione, il rincaro delle materie prime e i costi dell'energia attualmente alle stelle".

E' quanto segnala Fipe Confcommercio VdA sollecitando una modifica delle tariffe.

"Mantenere le stesso condizioni - spiega Graziano Dominidiato, presidente Fipe Confcommercio VdA - non è più sostenibile per le nostre aziende. Invitiamo quindi gli operatori a valutare una tariffa più congrua rispetto al Menù operai garantendo il corretto equilibrio tra qualità e contenimento dei costi.

Rivedere l'attuale offerta rappresenterebbe l'unica soluzione per continuare a somministrare prodotti di qualità garantendo comunque sempre un prezzo contenuto vista l'ampia offerta proposta".