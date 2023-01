Covid: Gimbe, in Valle d'Aosta contagio continua a rallentare

Nella settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio in Valle d'Aosta "si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (102,2)" e "si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-45%) rispetto alla settimana precedente". I dati emergono dal monitoraggio settimanale sul Covid-19 della Fondazione Gimbe.

Sono "sotto media nazionale i posti letto in area medica (4,5%) e in terapia intensiva (0%) occupati da pazienti Covid-19". I nuovi casi per 100.000 abitanti sono 81 (-45% rispetto alla settimana precedente). Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 29,7% (media Italia 29,7%).