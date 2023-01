Covid, abolito Green pass per accesso a strutture sanitarie

(ANSA) - AOSTA, 04 GEN - E' stato abolito anche in Valle d'Aosta l'obbligo delle Certificazioni verdi per accedere, da visitatori o accompagnatori, negli ospedali, nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e negli hospice. Lo comunica l'azienda Usl della Valle d'Aosta, facendo riferimento alla legge numero 199 del 30 dicembre 2022.

Per quanto riguarda l'uso della mascherina, invece, l'ordinanza del ministro della Salute del 29 dicembre scorso ne proroga l'obbligo fino al 30 aprile 2023 nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le Rsa e le strutture riabilitative. Sono compresi anche ambulatori e studi medici.

L'obbligo riguarda lavoratori, utenti e visitatori. Restano esonerati i bambini con meno di sei anni e le persone con patologie e disabilità incompatibili con l'utilizzo della mascherina nonché coloro che devono comunicare con persone con disabilità in un modo per cui la mascherina risulta un impedimento. (ANSA).