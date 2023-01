Cime Bianche: Vda aperta, studio fattibilità venga condiviso

"Con ogni probabilità, la Monte Rosa spa ha ricevuto il progetto di fattibilità tecnico economica per la costruzione del nuovo impianto di Cime Bianche.

Ora deve condividerlo, senza ulteriori indugi, con i consiglieri regionali. Il progetto è pagato dalla Regione, con i soldi delle valdostane e dei valdostani. Ricordiamo che si tratta di una spesa di 403.000 euro più Iva, risorse importanti in questi tempi di crisi". E' quanto si legge in una nota di Valle d'Aosta aperta in merito alla vicenda del progetto per un nuovo impianto a Come Bianche.

"L'esame degli elaborati ricevuti non è di competenza della Monte Rosa spa - si legge ancora - che dovrebbe limitarsi all'immediata trasmissione della documentazione, nella sua versione integrale, senza modifiche di nessun tipo, alla Regione. Chiediamo che il Presidente Bertin si attivi immediatamente, per far rispettare le prerogative del Consiglio".