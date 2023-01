Frana su Ss 26, riapertura provvisoria l'8 e 9 gennaio

(ANSA) - AOSTA, 05 GEN - Riaprirà in via provvisoria domenica 8 e lunedì 9 gennaio il tratto di strada statale 26 tra Pré-Saint-Didier e La Thuile dove, nel pomeriggio di Natale, si è verificato il distacco di una frana di quasi 2.000 metri cubi che ha interrotto la viabilità e reso necessario evacuare tre famiglie.

L'obiettivo è agevolare il rientro dal ponte festivo, fa sapere l'assessorato delle Finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, "anche in considerazione delle previsioni meteo che in quei giorni indicano precipitazioni nevose, in modo da alleggerire la circolazione sulla regionale del Colle San Carlo".

L'ordinanza di Anas, emessa in accordo anche con i sindaci dei due comuni, prevede "l'utilizzo temporaneo della Ss 26 a partire dalle ore 8 della domenica 8 gennaio sino alle ore 8 di martedì 10 gennaio, a senso unico in discesa, con salita quindi per La Thuile dalla Sr39 per il Colle San Carlo e discesa verso Pré Saint-Didier e il fondovalle dalla Ss26. Il transito è consentito ai soli veicoli con portata inferiore alle 3,5 tonnellate". In quei giorni i lavori saranno sospesi per riprendere martedì 10 gennaio: si dovrebbero concludere "presumibilmente entro il prossimo fine settimana, compatibilmente con le condizioni ambientali: alla fine dei lavori di mitigazione del rischio, Anas disporrà la riapertura totale della Ss26".

Gli enormi massi caduti sono stati rimossi, Anas ha ripristinato la sede stradale e procede la costruzione del muraglione, rallentata dalla presenza del cavidotto di Cva che ha reso necessario costruire un vallo più alto a causa dello scavo meno profondo che è stato possibile realizzare. (ANSA).