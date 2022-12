Violenza di genere, raddoppiati gli ammonimenti del questore

(ANSA) - AOSTA, 30 DIC - Dai sette del 2021 ai 15 del 2022: sono più che raddoppiati gli ammonimenti del questore in Valle d'Aosta per episodi legati al Codice rosso, la legge in vigore dalla seconda metà del 2019 che ha innovato e modificato la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, inasprendo inoltre le sanzioni. "Saranno anche cresciuti i reati nei confronti dei soggetti deboli, ma probabilmente i fenomeni c'erano anche prima e non venivano denunciati", ha spiegato il questore di Aosta, Ivo Morelli, durante una conferenza stampa. L'impegno è anche per il "recupero degli autori di questi reati, per arrivare a un percorso che li aiuti a regredire da questi atteggiamenti". Su questo fronte "l'anticrimine si sta interfacciando con l'amministrazione regionale e l'Usl, per un protocollo che aiuti in questo senso".

Dopo poco più di tre anni ad Aosta, dal 9 gennaio prossimo Morelli assumerà l'incarico di questore di Piacenza. "Lascio la Valle d'Aosta a malincuore. Dal mio arrivo ad oggi - ha spiegato - ho riscontrato un maggiore avvicinamento della collettività alle forze dell'ordine".

Dal 2021 al 2022 il numero di delitti in Valle d'Aosta è salito complessivamente del 3,08% (da 3.178 a 3.276), "un dato - ha sottolineato Morelli - che fa leggere un maniera positiva lo sforzo per contenere i reati nell'anno della ripartenza dopo le chiusure legate al Covid". Stabili quasi tutti i tipi di reati (tra quelli in aumento spiccano le violenze sessuali - da 13 a 14 - e i delitti informatici, da 96 a 99). Gli arrestati calano da 120 a 102, i denunciati salgono da 299 a 410. In forte aumento l'attività di presidio del territorio, da 85.935 persone controllate a 102.529. Sul fronte della criminalità organizzata, anche a seguito delle ultime indagini, da parte della politica vi è "un'accresciuta attenzione" rispetto al tema. (ANSA).