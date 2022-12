Turismo: in Valle d'Aosta l'estate 2022 sfiora record del 2019

(ANSA) - AOSTA, 28 DIC - L'estate 2022 per il turismo in Valle d'Aosta non solo ha sancito un ritorno ai numeri pre-Covid, ma ha sfiorato le cifre record del 2019, le migliori almeno dal 2005, primo anno di cui l'assessorato regionale al Turismo diffonde ad oggi le statistiche.

Dal giugno al settembre scorsi gli arrivi (il numero di clienti nelle strutture ricettive) sono stati 606.759, dato inferiore solo a quello del 2019 (quando erano stati 623.912) e nettamente al di sopra del 2021 (+29,30%) e del 2020 (+50,43%).

Le presenze (le notti trascorse) hanno toccato quota 1.667.948 (+21,57% sul 2021 e +46,32% sul 2020), nell'estate 2019 erano state 1.707.198.

Guardando alle nazionalità, nell'estate scorsa gli italiani per arrivi (367.994) hanno superato i dati del 2019 (366.865), rimanendo appena sotto per numero di presenze (1.209.438 contro 1.209.852); dati appena migliori erano stati registrati nel 2017 (368.970 arrivi e 1.214.107 presenze). Riguardo agli stranieri, durante i mesi più caldi del 2022 gli arrivi sono stati 238.765 (257.047 nel 2019 e 235.130 nel 2017) e le presenze 458.510 (497.346, 450.326). (ANSA).