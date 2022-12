Traforo Monte Bianco, rincari tariffe del 7% da gennaio 2023

(ANSA) - AOSTA, 28 DIC - Dal primo gennaio 2023 le tariffe per i mezzi leggeri e pesanti in transito al Traforo del Monte Bianco subiranno un incremento del 7,36%, che corrisponde al tasso medio di inflazione maturato in Italia e in Francia nel periodo primo settembre 2021 - 31 agosto 2022. Lo ha deciso la Commissione Intergovernativa del Traforo del Monte Bianco durante la riunione che si è svolta lo scorso 5 dicembre.

Considerando la corsa semplice dall'Italia, ad esempio, la tariffa per le auto salirà da 48,80 a 52,30 euro, per i mezzi pesanti a due assi da 177 a 190 euro e per quelli a tre o più assi da 355,70 a 381,90 euro.

Aumenterà del 7,36% anche il pedaggio al traforo del Frejus.

