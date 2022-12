Commercio, il 3 gennaio scattano i saldi in Valle d'Aosta

Il 3 gennaio scattano i saldi in Valle d'Aosta. Lo ha comunicato la ConfCommercio, precisando che "le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di sessanta giorni consecutivi".

"I saldi sono un momento sempre atteso - afferma Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA - e rappresentano un'occasione sia per i consumatori che per i commercianti. Il mio consiglio è quello di fare acquisti nei negozi #sottocasa", così come sostenuto nella campagna di Confcommercio".

"Nei negozi di vicinato- aggiunge Francesco Napoli, Presidente Federmoda Confcommercio VdA - i consumatori possono trovare prodotti di qualità e un servizio altamente professionale. Sono il cuore pulsante che rende vive e sicure le nostre città".