Siglato contratto regionale per lavoratori edili

E' stato firmato il contratto collettivo regionale dell'edilizia, il cui rinnovo era in stand by da 5 anni e che riguarda oltre 2600 lavoratori dell'edilizia.

Lo hanno comunicato i sindacati di Cgil, Cisl, Uil e Savt, esprimendo soddisfazione per l'accordo. "Al centro del contratto c'è l'implementazione dell'attenzione sui lavoratori, soprattutto per quanto concerne la sicurezza e prevedendo specifiche modifiche contrattuali che prevedono un aumento dal punto di vista retributivo e migliorativo per quanto concerne la sicurezza del lavoratore" scrivono in una nota.

Il nuovo contratto prevede 250 euro in più netti in busta paga da dicembre (una tantum) e da 30 a 50 euro lordi di aumento in relazione ai livelli di inquadramento. "Non ci fermeremo qui.

Questo contratto è stato firmato, ma è in evoluzione, nel senso che continueremo ad apportare migliorie che contribuiscano a dare benessere ai lavoratori. Vorremmo che soprattutto da parte delle Istituzioni, in particolare della politica regionale , si iniziasse ad avere un rapporto più sinergico con i rappresentanti dei lavoratori: l'edilizia è tra i punti focali dell'economia regionale".