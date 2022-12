Caveri, Cva protagonista assoluta su mercato rinnovabili

"Cva è la partecipata regionale maggiormente strategica in questa fase sia per il suo peso economico sia per la politica commerciale che dimostra costantemente attenzione al territorio e la recente proroga degli sconti ne è la dimostrazione. L'operazione di acquisizione del 100% di Sistemi rinnovabili srl rafforza l'azienda, che diventa protagonista indiscussa sul mercato italiano nel settore delle rinnovabili, considerato strategico da tutti i documenti europei e non solo". Lo scrive sul suo blog l'assessore regionale alle Partecipate, Luciano Caveri, commentando la recente operazione di Cva. "Così accanto al tradizionale idroelettrico radicato in Valle - aggiunge - cresce moltissimo il fotovoltaico e l'eolico è la terza gamba su cui poggiano i piani industriali, guardando anche in prospettiva allo sviluppo dell'idrogeno verde, che rappresenta l'avvenire. Scelta lungimirante quella appena avvenuta, condotta con grande rapidità dai vertici societari per crescere, come necessario, per evitare una taglia troppo piccola della Compagnie in vista di futuri investimenti".

"Questa acquisizione impatta in un periodo in cui la guerra in Ucraina pesa sul mercato elettrico - conclude Caveri - facendolo a tratti impazzire, dimostrando che bisognava reagire con coraggio investendo. L'orizzonte ora riguarda la scadenza delle concessioni, che dovrà avvenire con trasparenza e correttezza da parte della Regione nel rispetto delle norme di concorrenza".