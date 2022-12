Riqualificazione quartiere Cogne, Arer: cantieri al via nel 2023

"I lavori per la riqualificazione energetica partiranno nell'immediato, nei primi mesi del 2023 immaginiamo i primi cantieri. La scadenza naturale è alla fine dello stesso anno. I primi interventi per la parte urbanistica credo andranno alla fine del 2023, con termine al 2025-2026". Lo ha detto Ivo Surroz, presidente dell'Arer, durante la conferenza stampa di presentazione del Programma di riqualificazione urbana del quartiere Cogne di Aosta. Il programma nasce con le opportunità offerte dal Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua). Il Comune di Aosta ha aderito al relativo bando, presentando un progetto di riqualificazione del quartiere Cogne ottenendo, 15 milioni di euro di fondi ministeriali, con l'Arer soggetto attuatore. Previsti interventi sia sugli spazi pubblici del Quartiere (compresa la riqualificazione dell'asse centrale con la completa pedonalizzazione), sia su quattro fabbricati degradati (Fresia e Gazzera, che insieme costituiscono il cosiddetto V Lotto).

La Regione, con propria legge (8/2022), ha sostenuto l'Arer con 25 milioni per un intervento complementare e integrativo su 510 unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica. Ai lavori compresi nel Superbonus 110% sono destinati 17,5 mln, oggetto del Prestito edilizio Superbonus sottoscritto con Cassa depositi e prestiti (Cdp). Si tratta di interventi per ridurre il rischio sismico, isolamento a cappotto e nuovi serramenti, centralizzazioni impianti e allaccio al teleriscaldamento, installazione di ascensori e montascale. Gli altri 7,5 mln - oggetto di altro prestito ventennale sempre con Cdp - sono destinati a lavori come rifacimento degli impianti di adduzione acqua, di alcuni impianti fognari, di manutenzione degli ascensori già presenti.

Lavevaz, intervento senza precedenti - "Un intervento che non ha precedenti. La riqualificazione, una volta terminata, darà opportunità interessanti non solo per quella zona della città". Lo ha detto il presidente della Regione, Erik Lavevaz, durante la conferenza stampa di presentazione del programma di riqualificazione urbana del quartiere Cogne di Aosta. "Nel prossimo anno accademico - ha aggiunto - l'università animerà quella zona della città". Una porzione di territorio che avrà così la "nuova vita di cui aveva assolutamente bisogno". Secondo il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, nel quartiere Cogne "ci sono luoghi poco dignitosi. Ho visto appartamenti che non possono essere considerati abitabili. Va riqualificato completamente". Per Nuti "in questo luogo c'è un potenziale storico tutto da recuperare. In passato sono stati fatti interventi che hanno in qualche modo inquinato l'assetto del quartiere". Inoltre "nel processo di accompagnamento alla trasformazione i cittadini saranno coinvolti, coattori di questo cambiamento".