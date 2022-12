Snowboard cross, a Cervinia doppietta austriaca Haemmerle-Dusek

(ANSA) - AOSTA, 16 DIC - Nella prima delle due gare in programma a Cervinia della Coppa del mondo di snowboard cross, Francia e Austria hanno dominato gara-1, con una doppietta in ambito femminile e una in quello maschile.

Nella gara maschile è il campione olimpico Alessandro Haemmerle ad alzare le braccia davanti al Cervino. Ha preceduto il connazionale Jakob Dusek, vincitore sulla pista 26 di Breuil-Cervinia lo scorso anno. Ancora una bella gara per il tedesco Martin Noerl, terzo dopo il successo di Les Deux Alpes.

Decima posizione per Lorenzo Sommariva, migliore degli italiani, quattordicesimo per Omar Visintin; poi 24/o Michele Godino, 30/o Filippo Ferrari e 32/o Niccolò Colturi, appena diciannovenne e al miglior risultato in carriera.

Nella finalissima femminile le transalpine Chloe Trespeuch e Manon Petit-Lenoir hanno preso il largo fin dalle prime battute, arrivando nell'ordine. Per la 28enne della Val Thorens si tratta del quarto successo in carriera, mentre per la 24enne è il terzo podio in carriera. Terza posizione per la britannica Charlotte Bankes, che partiva come una delle favorite. La small final è stata regolata da Eva Adamczykova, che ha chiuso davanti a una coppia di azzurre: Caterina Carpano e Sofia Belingheri, sesta e settima.

Domani si tornerà in pista: la località valdostana infatti recupererà una gara di Montafon, che si sarebbe dovuta disputare tra pochi giorni. (ANSA).