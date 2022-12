Santanché a guide alpine valdostane, combattiamo abusivismo

(ANSA) - AOSTA, 06 DIC - "Combattiamo l'abusivismo, anche nel vostro settore ci sono associazioni che operano al di fuori delle regole, non pagano le tasse, non rispettano la legge quadro 6 del 1989". Così la ministra del Turismo, Daniela Santanché, intervenendo in collegamento all'assemblea dell'Unione valdostana delle guide di alta montagna (Uvgam).

"C'è - ha aggiunto - tutto un problema che riguarda il tema lavorativo e il mancato riconoscimento dal punto di vista previdenziale, il fatto che non sia riconosciuto come lavoro usurante è molto poco consono rispetto a quello che svolgete".

Inoltre "voglio in tempi brevi mettere a terra la riforma delle guide turistiche, che rientra tra le priorità del mio mandato.

Abbiamo già tenuto una prima audizione in merito, alla prossima sarete convocati". Poi, riguardo alla legge quadro, serve più "attenzione": "penso - ha detto la ministra - alla facilitazione dell'accesso alle professioni, passando per l'ampliamento della formazione turistica. Possiamo fare le cose giuste se sapremo costruire una squadra. Ho bisogno di tutti voi per fare ciò che serve". (ANSA).